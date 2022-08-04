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الأردن يجبر مشاهير التواصل الاجتماعي على دفع ضريبة دخل للدولة


خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن فريقا لمساعدة مشاهير وسائل التواصل والأشخاص الذين يحققون ايرادات مالية خاضعة لقانون الضريبة من نشاطاتهم، لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وأشارت الدائرة في بيان لها إلى أن مجموعة من هؤلاء النشطاء قاموا بمراجعة الدائرة وتوفيق أوضاعهم قانونيا، وتقديم الاقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب.

وبينت الدائرة أن جميع مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي أو أي شخص يحصل أو يحقق إيرادا منها، فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ودعت الدائرة النشطاء والمشاهيروالمؤثرين واليوتيوبرز وناشري محتوى البث المباشر وفيديوهات الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الإعلانية، أو أي أشخاص يحققون دخلا من نشاطهم وظهورهم على مواقع التواصل المختلفة بجميع أنواعها، إلى ضرورة المبادرة طوعيا لمراجعة الدائرة والإعلان عن دخولهم من هذا النشاط، تجنبا لتعرضهم للغرامات وللاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المتخلفين عن التسجيل طوعيا.

يذكر أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل في الأردن رقم 34 لسنة 2014، تنص على خضوع أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء.

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الأردن يجبر مشاهير التواصل الاجتماعي على دفع ضريبة دخل للدولة
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