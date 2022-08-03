جنرال امريكي متقاعد : واشنطن غير قادرة على الحرب مع الصين

قال العقيد الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن سياسات الإدارة الأمريكية تجاه تايوان "متهورة"، وأن واشنطن غير قادرة على الحرب مع الصين، وتستفز بكين كما استفزت روسيا في أوكرانيا.

وأضاف ماكغريغور بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية أن "إدارة جو بايدن غبية، وسياساتها تجاه تايوان متهورة وخطيرة... وإذا اعتبرت الصين أننا نقوم بعسكرة تايوان لاستخدامها بمثابة قاعدة ضدها، فإنهم سيهاجمون بكل تأكيد، ونحن لن نكون قادرين على وقف ذلك".

وأكد أن الولايات المتحدة "غير مستعدة للحرب مع الصين بأي شكل من الأشكال"، مشيرا إلى أنه "لا توجد لدينا بنية تحتية لوجستية في الجزء الغربي من المحيط الهادئ لخوض مثل هذه الحرب".

وتابع: "نحن نستفز الصين بشكل غير مسؤول، مثلما كنا نستفز الروس في أوكرانيا، ونتجاهل تحذيرات الصين مثلما تجاهلنا تحذيرات الحكومة الروسية".