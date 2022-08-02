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الصين تبدي موقفاً من زيارة بيلوسي إلى تايوان


أدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة، اليوم الثلاثاء، معربة عن احتجاجها الشديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الصينية.

وقالت الخارجية الصينية: "إن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".

وأضافت الوزارة، أن زيارة بيلوسي ل‍تايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة.

وحطت مساء يوم الثلاثاء طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه.

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