بيلوسي تعلق بعد وصولها تايوان

علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، عقب وصولها إلى تايوان.

وقالت بيلوسي في تغريدة عبر تويتر "زيارة وفدنا إلى تايوان تكرس التزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان".

وأشارت إلى أنها ناقشت مع القيادة التايوانية "تعزيز المصالح المشتركة، بما في ذلك تطوير منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة والحرة"

وقبل قليل، أعلن مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه، أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، هبطت فيه.

وتعد بيلوسي أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايوان منذ رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش عام 1997.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصلت بيلوسي إلى ماليزيا، في ثاني محطة من جولتها الآسيوية التي ترفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية محطتها اللاحقة.

واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت بيلوسي تايوان.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتقول إنها تريد أن تستردها بالقوّة إن اقتضى الأمر.