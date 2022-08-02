الصفحة الدولية

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد


أدى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأعضاء حكومته الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان.

وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين في الدولة، ووجه الشيخ مشعل لأعضاء الحكومة الجديدة كلمة نقل خلالها تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لرئيس الحكومة الجديدة والوزراء الذين تم تعيينهم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال الشيخ مشعل لرئيس الحكومة الجديدة والوزراء: ”إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد، لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية".

وصدر يوم أمس الاثنين، مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث ضمت الحكومة 12 وزيرًا.

وخرج من التشكيلة الجديدة، 3 وزراء من النواب المنتخبين هم: محمد الراجحي، وحمد روح الدين، ومبارك العرو، وتم توزيع حقائبهم على الوزراء الآخرين.

فيما عاد عبدالرحمن المطيري لتولي وزارة الإعلام والثقافة ووزارة الدولة لشؤون الشباب، كما حافظت الدكتورة رنا الفارس على منصبها، لتعتبر العنصر النسائي الوحيد في هذه الحكومة والحكومات الثلاث السابقة.

ويأتي إصدار المرسوم عقب أسبوع من تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا للحكومة الجديدة، وهي الحكومة رقم 40 في تاريخ الكويت.

وتم تكليف الشيخ أحمد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على القيادة لإصدار مرسوم تعيينهم، وفق ما جاء في الأمر الأميري الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم ل‍عدم التعاون معه، ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة. وفي 10 أيار/ مايو الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وسط احتدام التوتر.. طائرة بيلوسي تهبط في مطار تايوان
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد
ترامب: بايدن مصاب بالخرف وليس بكورونا
روسيا تقدم طلباً للأمم المتحدة: أوكرانيا تستخدم ألغاماً محظورة دولياً
غوتيريش يحذر: العالم تفصله "خطوة واحدة" عن حرب نووية مدمّرة
الخارجية الإيرانية: أي اتفاق يجب أن يراعي خطوطنا الحمراء
مقتل الارهابي ايمن الظواهري بغارة أمريكية في أفغانستان
في تصريح حطير ..... واشنطن تكشف: سندرس استخدام السلاح النووي
الكويت تصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيراً
غوتيريش يدعو الى خطوات فورية لتهدئة أوضاع العراق وتشكيل حكومة فعالة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك