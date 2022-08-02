مقتل الارهابي ايمن الظواهري بغارة أمريكية في أفغانستان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الارهابي أيمن الظواهري بغارة في أفغانستان.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن "غارة أمريكية قتلت زعيم القاعدة الارهابي أيمن الظواهري نهاية الأسبوع الماضي في أفغانستان".

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمريكيان بحسب وكالة "رويترز"، إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان، في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت في كابول يوم الأحد، ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ماإذا كان هناك ضحايا.