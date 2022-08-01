عاجل : اللجنة التحضيرية لتظاهرات دعم الشرعية تصدر توجيهات للمتظاهرين الكرام
الصفحة الدولية

في تصريح حطير ..... واشنطن تكشف: سندرس استخدام السلاح النووي


أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام السلاح النووي في حالة استثنائية فقط.

وقال بلينكن، خلال المؤتمر الاستعراضي الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، اليوم الاثنين، إنه "طالما كانت الأسلحة النووية موجودة سيكون الدور الأساسي للسلاح النووي الأمريكي ردع الهجمات النووية على الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستدرس إمكانية استخدام الأسلحة النووية فقط في الحالات الاستثنائية، لغرض حماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة وحلفائنا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في تصريح حطير ..... واشنطن تكشف: سندرس استخدام السلاح النووي
الكويت تصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيراً
غوتيريش يدعو الى خطوات فورية لتهدئة أوضاع العراق وتشكيل حكومة فعالة
جمهورية الجبل الأسود تسجل اول حالة بـ "جدري القرود"
أفغانستان.. انفجار عنيف يهز كابول
إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا مجددا
موسكو تفرض عقوبات على 32 شخصا من نيوزيلندا بينهم قادة بالقوات المسلحة
شكوك جمهورية حول ترشح ترامب أمام بايدن الضعيف عام 2024
الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أمريكيين
صحيفة: وحدة الاتحاد الأوروبي تقف أمام اختبار "صعب"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.92
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
مواطن : مظلوم هلمرجع مظلوم ومن الكل مظلوم حتى من محبيه حسن العصر مرجعنا صحة وعافية وعمر طويل ان ...
الموضوع :
مواقع ابناء السفارات الحاقدة تتحدث عن الحالة الصحية لسماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني
فيسبوك