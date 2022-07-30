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الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أمريكيين


أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 في منطقة كريفوي روغ و13 مسيرة بمناطق متفرقة، كما دمرت مدفعي هاوتزر من طراز M777 أمريكيي الصنع.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أنه في إطار مكافحة البطاريات، تم تدمير بطارية من راجمات صواريخ Uragan وبطاريتين من مدافع هاوتزر Giacint-B في أراضي جمهورية دونيتسك.

ودمرت القوات الروسية ستة فصائل من راجمات الصواريخ Grad وبطاريتين من المدافع ذاتية الدفع Gvozdika.

كما أصابت القوات الجوية الروسية رادارا أمريكيا من طراز AN / TPQ-36 في دونيتسك، ورادارا أمريكيا آخر من طراز AN / TPQ-37 في منطقة خيرسون.

واستهدفت القوات الروسية عددا من مراكز انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية، بينها نقطة الانتشار المؤقتة لتنظيم "كراكن" القومي المتطرف باستخدام صواريخ "إسكندر" في منطقة خاركوف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 من أفراده.

وقضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا ومعدات عسكرية ومستودع بالذخيرة لراجمات صواريخ Grad في دونيتسك.

وضربت القوات الروسية قطارا عسكريا في دونيتسك، كان يقل كتيبة النخبة من اللواء الرئاسي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 فردا.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 261 طائرة أوكرانية، و145 مروحية، و1644 طائرة بدون طيار، و361 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و190 4 دبابة ومدرعة أخرى، و772 راجمة صواريخ، و3217 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4573 مركبة عسكرية خاصة.

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