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تصريح أمريكي "المفاوضات حول أوكرانيا ليست في محلها الآن" ولافروف يعلق!


اعتبر وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن حديث واشنطن عن أن الوقت ليس مناسبا للمحادثات بين موسكو وكييف، يكشف بوضوح من يتحكم بدفة القيادة في أوكرانيا.

 

جاء ذلك في رد لافروف على سؤال خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عما إذا كان سيبحث موضوع أوكرانيا خلال المحادثة المرتقبة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكر لافروف: "فيما يخص أوكرانيا وأمورا أخرى، سمعت توني بلينكن يقول إنه لن يناقش أوكرانيا معي، لأن أوكرانيا يجب أن تمثل مصالحها بنفسها، ولا يحق للأمريكيين التحرك بدلا منهم".

واضاف الوزير الروسي: "اسمحوا لي أن أذكركم بأنه منذ حوالي أسبوع، عندما قلت في مقابلة أن روسيا ليس لديها أي مانع من إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على الفور إن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا ينبغي لأوكرانيا أن تفعل ذلك الآن.

وتابع: "بذلك أصبح من الواضح تماما من الذي يقود من، وإلى أي مدى "لا يجبر" الأمريكيون أوكرانيا على اتباع سياسات محددة".

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