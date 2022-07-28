برلين تطفئ أنوار المعالم الأثرية توفيرا للطاقة

بدأت مدينة برلين الليلة الماضية إطفاء إنارة المعالم والمباني التاريخية، في إطار الجهد الوطني لتوفير الطاقة مع انحسار إمدادات الغاز الروسي.

ومن المقرر أن يشمل ذلك 200 مبنى بينها عمود النصر وقصر شارلوتنبورغ، ومبنى البلدية. وبذلك الإجراء ستكون المدينة قادرة على التوفير في استخدام 1400 جهاز مخصّص لإضاءة تلك المواقع.

وقالت العضو المسؤولة عن الشؤون البيئية في بلدية برلين، بيتينا جاراسك، في بيان، “بالنظر إلى الحرب في أوكرانيا والتهديدات الروسية في ما يتعلق بسياسة الطاقة، من المهم أن نستخدم طاقتنا بأكبر قدر من العناية”.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن مقر إقامته الرسمي في برلين، قصر بلفيو، لن يضاء ليلا، إلّا في المناسبات الخاصة مثل الزيارات الرسمية.

وكانت حكومة المستشار أولاف شولتس قد دعت قبل عدة أسابيع إلى “التعبئة الوطنية” من أجل توفير الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.

وأعلنت مدن كبرى عدّة في جميع أنحاء البلاد عن خطط لتوفير الطاقة.