عاجل : بعد اقتحام البرلمان.. الإطار يحمل الحكومة المسؤولية ويحذر من "فتنة"
الصفحة الدولية

بلينكن يجري محادثات مع لافروف لأول مرة منذ العملية الروسية


أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه بصدد إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بلينكن في تصريح للصحفيين إن المحادثات الهاتفية في الأيام القادمة لن تكون للتفاوض حول أوكرانيا، إنما ستنحصر بأولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أمريكيين.

وأضاف أن واشنطن قدمت "عرضا مهما" لموسكو يتعلق بمعتقلين أمريكيين اثنين. وأوضح أنه "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أمريكيين اثنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بلينكن يجري محادثات مع لافروف لأول مرة منذ العملية الروسية
ايران تعلن عن تفكيك خلية "تابعة للموساد الإسرائيلي"
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة يحوي أكثر من 100 صاروخ
الشيخ جلال الدين الصغير : تطورات الازمة الأوكرانية في ظل الخيارات الغربية الروسية
برامج تجسس اسرائيلية تستهدف برلمانيين أوروبيين
الصين تحذر الولايات المتحدة من زيارة بيلوسي لتيوان
ملك البحرين يقيل وزيرة الثقافة لرفضها مصافحة سفير الاحتلال!
روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية
وزير الأمن الإيراني: أي دولة تحتوي وكرا يستهدف أمننا لن تكون في مأمن
الرئيس الإيراني : الطرف الغربي عرقل مفاوضات رفع الحظر بإصداره بيانا في مجلس الحكام
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك