الصفحة الدولية

ايران تعلن عن تفكيك خلية "تابعة للموساد الإسرائيلي"


كشفت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل جديدة حول تفكيك خلية "تابعة للموساد الإسرائيلي" في البلاد.

ونقلت وكالة "إرنا"الايرانية عن الوزارة قولها ان "هدف الإرهابيين التابعين للكيان الصهيوني، كان تفجير مركز حساس للصناعة الدفاعية في البلاد"، مضيفة: "نظرا لأهمية وحساسية هذا المركز، فقد صمم المجرمون الصهاينة طرق مركبة فائقة التعقيد لتحديد جغرافيا الهدف وتدميره على نطاق واسع".

واضافت، أن "العناصر التنفيذية للفريق الإرهابي هم من أعضاء ومرتزقة مجموعة "كوملة" الإرهابية، وتم اختيارهم من قبل قائد تلك المجموعة، عبد الله مهتدي، مباشرة لتنفيذ هذه المهمة، وتم تقديمهم إلى ضباط الموساد".

واوضحت الوزارة، ان "توظيف وتجنيد جماعة "كوملة" من قبل الكيان الصهيوني أمر تم اكتشافه وتوثيقه سابقا، لكن هذه العلاقة أصبحت وثيقة وشبه علنية في السنوات الأخيرة.. عناصر قوات الأمن الإيرانية وفي المرحلة الأولى من إلقاء القبض على عناصر هذه الخلية الإرهابية، قاموا بعملية خفية بهدف الحفاظ على علاقة هذه الخلية مع ضباط عمليات الموساد، والاعتقالات تمت بشكل سري تماما".

وتابعت أنها "ستعلن في الأيام المقبلة، بعد حل بعض الاعتبارات الأمنية المرتبطة بحماية المعلومات، عن عدد وهوية العناصر المعتقلين والجهات المرتبطة بها في الخارج"، لافتة إلى أن "حجم معدات الإرهابيين وعددها، منع أعضاء الفريق العملياتي من حملها بصورة مباشرة معه".

وذكرت الوزارة أن "بعض الأسلحة والمعدات التي تم احتجازها خلال عملية تفكيك الخلية الإرهابة هي الآتية":

- 8 قنابل شديدة القوة لتفجير الهدف الرئيسي و8 قنابل صغيرة لتدمير معدات الفريق بعد العملية الرئيسية.

- 4 أسلحة فردية مع كاتم للصوت والكثير من الخراطيش.

- أحدث إصدارات أنظمة اتصالات Windows Red.

- عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة وأجهزة اتصالات خاصة.

- أدوات تقنية خاصة لتعطيل أنظمة الاستشعار في محيط الهدف وكذلك أجهزة التفجير عن بعد.

- مجموعة كاملة من أدوات المكياج والشعر المستعار وأدوات تغيير بصمات الأصابع.

- كميات كبيرة من العملات الأجنبية والريال الإيراني.

 

- وثائق هوية مزورة مختلفة إيرانية وغير إيرانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران تعلن عن تفكيك خلية "تابعة للموساد الإسرائيلي"
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة يحوي أكثر من 100 صاروخ
الشيخ جلال الدين الصغير : تطورات الازمة الأوكرانية في ظل الخيارات الغربية الروسية
برامج تجسس اسرائيلية تستهدف برلمانيين أوروبيين
الصين تحذر الولايات المتحدة من زيارة بيلوسي لتيوان
ملك البحرين يقيل وزيرة الثقافة لرفضها مصافحة سفير الاحتلال!
روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية
وزير الأمن الإيراني: أي دولة تحتوي وكرا يستهدف أمننا لن تكون في مأمن
الرئيس الإيراني : الطرف الغربي عرقل مفاوضات رفع الحظر بإصداره بيانا في مجلس الحكام
تونس.. استطلاعات تؤكد: 92% صوتوا بنعم للدستور الجديد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.98
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.92
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك