أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت أكثر من مئة صاروخ "هيمارس" الأمريكية عندما استهداف مستودع ذخيرة في الـ24 يوليو في منطقة دنيبروبتروفسك بدونيتسك.

وجاء في البيان اليومي ل‍وزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

- دمرت القوات الجوية الروسية مراكز الانتشار المؤقتة لواء الهجوم الجوي 28 و 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف. وبلغت الخسائر في صفوف الجيش الاوكراني 200 عسكري.

-دمرت القوات الفضائية الروسية أكثر من مئة صاروخ "هيمارس" الأمريكية عندما تم استهداف مستودع ذخيرة في الـ24 يوليو في منطقة دنيبروبتروفسك ب‍دونيتسك.

-استهدفت القوات الروسية بضربات عالية الدقة موقع قيادة ما أدى إلى تدمير القوة القتالية للواء الآلي 53 التابع للقوات المسلحة ل‍أوكرانيا في جمهورية دونيتسك.

- في منطقة أرتيموفسك، تم تدمير إحدى سرايا لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل.

- دمرت القوات المسلحة منطومة "أوراغان" ومدافع هاوتزر Giacint-B في منطقة درزينسك ومنظومة غراد في منطقة بيلباسكوفا.

- في منطقة خيرسون، اعترضت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 10 صواريخ من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من نوع Alder و HIMARS.

-استهدفت قواتنا نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب في مصنع آلات الطاقة الأوكرانية في خاركوف

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بارماشوفو بمنطقة نيكولايف.