الصفحة الدولية

ملك البحرين يقيل وزيرة الثقافة لرفضها مصافحة سفير الاحتلال!


تحدثت تقارير إعلامية عن أسباب اصدار الملك البحريني مرسوماً ملكيّاً اوّل أمس الخميس، بتعيين بديل عن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، في منصب رئيس "هيئة البحرين للثقافة والآثار." وهو منصب يعادل "وزير" في حكومة البحرين.

وبحسب ما جرى تداوله عن أسباب الإقالة، فإنّه يعود إلى رفص الوزيرة مصافحة السفير "الإسرائيلي" منتصف الشهر الفائت، خلال لقاء جمعهما في مجلس عزاء أقامه السفير الأمريكي في المنامة، وهو ما فسّر موقفاً رافضاً للتطبيع.

وكان مجلس العزاء الذي أقامه السفير الأمريكي في منزله الخاص في 16 حزيران/ يونيو الفائت، قد جمع عدداً من السفراء والمسؤولين، بينهم السفير "الإسرائيلي" ايتان نائيه والوزيرة مي بنت حمد.

ووفق التقارير، فإنّ حمد رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي حين علمت بجنسيته، وطلبت من السفارة الأمريكية عدم نشر صورها في مجلس العزاء، وقامت بالانسحاب من المكان.

وتنحدر الشيخة مي بنت حمد من العائلة الحاكمة في البحرين، وعرف عنها سابقاً موقفها الرافض لتهويد أحياء القدس القديمة، كما رفضت مشروع لمستثمرين يهود بتشييد حي يهودي في المنامة.

كما سُجّل استضافة مركز تديره الوزيرة المقالة، المؤرخ اليهودي المعادي للصهيونية ايلان بابيه، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في ندوة تمحورت حول "أن الحل المستقبلي المنشود للقضية الفلسطينية يتمثل في إلغاء الاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيوني لفلسطين."

وأثار موقف بنت حمد، ردود فعل إيجابية لدى مغردين بحرينيين وعرب، اثنوا على موقف الوزيرة المقالة في رفض التبيع، فضلاً عن جهودها وكفاءتها في مجالها.

هذا وأشادت حركة الجهاد الإسلامي، بموقف وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي عبرت عن رفضها للتطبيع وامتنعت عن مصافحة مندوب العدو الصهيوني في البحرين، في موقف يمثل الشعب البحريني ويلتزم بثوابت الأمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ملك البحرين يقيل وزيرة الثقافة لرفضها مصافحة سفير الاحتلال!
روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية
وزير الأمن الإيراني: أي دولة تحتوي وكرا يستهدف أمننا لن تكون في مأمن
الرئيس الإيراني : الطرف الغربي عرقل مفاوضات رفع الحظر بإصداره بيانا في مجلس الحكام
تونس.. استطلاعات تؤكد: 92% صوتوا بنعم للدستور الجديد
موسكو تحذر كييف من "الاستفزازات ضد أكبر محطة نووية في أوروبا"
"سيمنز": السلطات الألمانية زودتنا بجميع المستندات اللازمة لتصدير التوربينات إلى روسيا
إيران وفرنسا ما هي رسالة الغرب لأردوغان؟
الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للحكومة
طهران تعلن اعتقال شبكة مرتبطة بالموساد "دخلوا" من كردستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.98
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك