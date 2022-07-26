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روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية


أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، عن انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.

وقال بوريسوف، في مؤتمر صحفي، أن "روسيا تعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية، وسوف تفي، بطبيعة الحال، بجميع التزاماتها تجاه الشركاء، إلا أن ذلك يعني أن قرار مغادرة المحطة بعد عام 2024 "قد تم اتخاذه بالفعل".

وأضاف: "أعتقد أنه بحلول هذا الوقت، سنبدأ في إنشاء محطتنا المدارية الروسية الخاصة"، ووفقا له، سوف تصبح الأولوية الرئيسية لمؤسسة "روس كوسموس" للملاحة الفضائية المأهولة"، موضحا: "سنواصل البرنامج المأهول وفقا للخطط المعتمدة، على أن تكون الأولويات الرئيسية لإنشاء المحطة المدارية الروسية".

وتابع بورويسوف: "إن صناعة الفضاء تواجه أوقاتا صعبة، حيث أرى مهمتي الرئيسية، جنبا إلى جنب مع زملائي، ليست خفض وإنما رفع المستوى، من خلال تزويد الاقتصاد الروسي بالخدمات الفضائية اللازمة، وعلى رأسها الملاحة والاتصالات ونقل البيانات والأرصاد الجوية والمعلومات الجيوديسية وغيرها".

من جانبه، صرح المدير التنفيذي لشركة الرحلات المأهولة التابعة لـ "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليف، لوكالة "إنترفاكس" الروسية، بأن "الشركة لم تحدد موقفها بعد بشأن تمديد استخدام المحطة الفضائية الدولية لرحلاتها".

وكان روغوزين قد صرح، 30 نيسان الماضي، بأن "الحكومة الروسية قررت توقيت إنهاء المشاركة الروسية في مشروع محطة الفضاء الدولية، وسيتم تحذير الشركاء قبل عام من حلول الموعد".

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