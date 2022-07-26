وزير الأمن الإيراني: أي دولة تحتوي وكرا يستهدف أمننا لن تكون في مأمن

أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن أي دولة تحتوي وكرا يستهدف أمن البلاد عليها أن تعلم بأنها لن تكون في مأمن من الرد الإيراني.

وأشار وزير الأمن في كلمة له أمام اجتماع ائمة الجمعة في البلاد اليوم الثلاثاء إلى اعتقال أعضاء خلية عمليات صهيونية في إيران قبل نجاحهم في تنفيذ أهدافهم، قائلا: إن الكيان الصهيوني يشهد في كل يوم حوادث وهذه من توفيقات محور المقاومة وبركات دم الشهيد سليماني.

وفيما يخص التعامل مع دول الجوار أضاف وزير الأمن الإيراني أن الحكومة الإيرانية تبذل كل ما بوسعها لتعزيز العلاقات والتعامل مع دول المنطقة.