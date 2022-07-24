عاجل : مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي يعتذر عن قبول ترشيحه لرئاسة الوزراء
الصفحة الدولية

إيران وفرنسا ما هي رسالة الغرب لأردوغان؟

14 2022-07-24

حازم احمد فضالة ||

 

كتابة وتحليل

 

رفَضَ الرئيسان: الإيراني (إبراهيم رئيسي)، والفرنسي (إمانويل ماكرون)، التحرك التركي في سورية.

الخبر:

بحث الرئيسان: الفرنسي والإيراني، في اتصال استمر ساعتين؛ الملفَ النووي، ويرفضان التحرك التركي في سورية.

قالت الرئاسة الإيرانية مساء السبت: 23-تموز-2022: إنَّ فرنسا تدعم موقف طهران الرافض للعملية العسكرية لبعض دول المنطقة على سورية. [أي: تركيا].

انتهى

التحليل:

1- هذا الخبر، يُضعِف مقولة إنَّ أميركا هي التي ورَّطت تركيا بقصف المصيف العراقي في زاخو - دهوك، أو أي طرف ورَّطها غير أميركا.

2- هذا الخبر، يؤكد قراءتنا وتحليلنا لقصف تركيا المصيفَ في زاخو.

3- إنْ فرَضنا -جدلًا- وجود طرف غير تركيا؛ فإنَّ إيران مستفيدة من ذلك، وكذلك العراق وسورية وروسيا، لكن نعتقد أنَّ تركيا متورطة.

4- لقد تغيَّرَت أولويات العالم، من أجل ذلك سنقرأ في الصِّحافة الأجنبية مسارات جديدة غير معهودة فيها من قبل.

5- الجمهورية الإسلامية اليوم هي (القوة العظمى في غرب آسيا)، والأوروبي والأميركي بدأ يتصرف معها على وفق هذا الوزن، وعلى تركيا فهْم ذلك جيدًا، مثلما فهمتْ ذلك دولُ الخليج.

(هذه رسالة الغرب لأردوغان).

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران وفرنسا ما هي رسالة الغرب لأردوغان؟
الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للحكومة
طهران تعلن اعتقال شبكة مرتبطة بالموساد "دخلوا" من كردستان
الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ بسبب جدري القردة
طبيب روسي يكشف عواقب كورونا بعد سنة من الشفاء
لافروف: استغلال واشنطن وحلفائها للغذاء أمر “غير إنساني”
اتهام رسمي خطير ضد ترامبؤ حول الهجوم على الكونغرس
أوروبا تئن تحت وطأة موجات الحر.. مصرع 1700 شخص في اسبانيا والبرتغال
وزير الخارجية الإيراني : السعودية مستعدة لإطلاق محادثات علنية على المستوى السياسي مع طهران
أول تعليق لبايدن بعد إصابته بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك