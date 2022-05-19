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أردوغان عن الغاز الروسي: "هذه مسألة استراتيجية لا يمكننا كسرها"


شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية الغاز الروسي للاقتصاد التركي، وقال إن بلاده لا يمكنها التخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، إذ يعد الأمر مسألة استراتيجية.

وقال الرئيس التركي، في اجتماع مع ممثلين عن الشباب الأتراك في أنقرة اليوم: "نستلم 50% من الغاز الطبيعي من روسيا. بالنسبة لنا هذه مسألة استراتيجية وهذه علاقة استراتيجية. لا يمكننا كسرها".

وصرح مسؤولون أتراك مرارا بأنه من المستحيل التخلي عن إمدادات الغاز من روسيا.

وتعد تركيا من أبرز الأسواق للغاز الروسي، حيث تحتل المرتبة الثالثة في قائمة كبار مستوردي الغاز الروسي، وفقا لبيانات شركة "غازبروم".

وأظهرت البيانات أن تركيا استوردت في العام 2020 نحو 16.4 مليار متر مكعب من الغاز الروسي.

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أردوغان عن الغاز الروسي: "هذه مسألة استراتيجية لا يمكننا كسرها"
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