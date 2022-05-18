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روسيا "تطرد" 24 دبلوماسياً إيطالياً من أراضيها


أفادت وسائل إعلام روسية، بأن وزارة الخارجية الروسية، استدعت اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى موسكو، جورجيو ستاراس، وأبلغته بقرارها طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "هذا القرار جاء كإجراء جوابي على إعلان روما في مطلع الشهر الماضي، 30 دبلوماسيا روسيا، شخصيات غير مرغوب فيها".

ولفتت إلى أن "الخارجية الروسية أبلغت السفير الفرنسي بقرارها طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته باريس في وقت سابق ضد دبلوماسيين روس".

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