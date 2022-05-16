السفير الإيراني في روسيا: التعاون العسكري جزء من العلاقات مع روسيا

أكد السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن التعاون العسكري بين البلدين جزء من العلاقات مع روسيا.

وقال السفير لوكالة "نوفوستي": "علاقاتنا تغطي جميع مجالات السياسة والاقتصاد وتشمل مجالات أخرى.. والتعاون العسكري والدفاعي، الذي هو أيضا جزء من هذه العلاقات، لا يقتصر فقط على شراء المعدات العسكرية فحسب".

في سياق متصل، أكد المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، على هامش أعمال اليوم الأول للمعرض الدولي الـ 26 للصناعات النفطية المقام في العاصمة الإيرانية طهران، الذي بدأ يوم الـ14 من شهر مايو الجاري، أكد على تعزيز التعاون المشترك بين إيران وروسيا في مجال الطاقة،