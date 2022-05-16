الصفحة الدولية

السفير الإيراني في روسيا: التعاون العسكري جزء من العلاقات مع روسيا


أكد السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن التعاون العسكري بين البلدين جزء من العلاقات مع روسيا.

وقال السفير لوكالة "نوفوستي": "علاقاتنا تغطي جميع مجالات السياسة والاقتصاد وتشمل مجالات أخرى.. والتعاون العسكري والدفاعي، الذي هو أيضا جزء من هذه العلاقات، لا يقتصر فقط على شراء المعدات العسكرية فحسب".

في سياق متصل، أكد المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، على هامش أعمال اليوم الأول للمعرض الدولي الـ 26 للصناعات النفطية المقام في العاصمة الإيرانية طهران، الذي بدأ يوم الـ14 من شهر مايو الجاري، أكد على تعزيز التعاون المشترك بين إيران وروسيا في مجال الطاقة، 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفير الإيراني في روسيا: التعاون العسكري جزء من العلاقات مع روسيا
القوات الروسية تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز أفراد ومعدات عسكرية
السفير التركي السابق لدى روسيا: أردوغان بتصريحاته كمن يكشف الأوراق في لعبة "البوكر"
قيادة فنلندا تقرر رسميا تقديم طلب للانضمام إلى الناتو
أنقرة: أغلبية الأتراك ضد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
الدفاع الروسية: استهداف 28 نقطة حصينة ومستودعي ذخيرة في أوكرانيا بصواريخ دقيقة
الرئيس الأوكراني: لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمدة الحرب
تنظيم مرتبط بـ"داعش"الارهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم في مصر
انتخاب "محمد بن زايد" رئيساً لدولة الإمارات
إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك