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الدفاع الروسية: استهداف 28 نقطة حصينة ومستودعي ذخيرة في أوكرانيا بصواريخ دقيقة


أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة العمليات القتالية التي أجرتها قواتها اليوم السبت ضمن إطار عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي بأن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت خلال اليوم بصواريخ عالية الدقة 28 نقاط حصينة لسرايا أوكرانية ومستودعي ذخيرة في محيط مدينة بيتروفسكويه وقرية جوفتنيفويه.

وأشار إلى أن طيران الجيش الروسي قصف 33 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية، مقدرا خسائر قوات كييف جراء هذه الضربات بـ"ما يصل 90 قوميا، بالإضافة إلى إعطاب 18 قطعة عتاد".

وقال كوناشينكوف إن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت اليوم ست مراكز قيادة و178 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية وثلاثة مخابئ محصنة و28 وحدة مدفعية، منها راجمة صواريخ "سميرتش" قرب مدينة بيريزوفكا في مقاطعة أوديسا.

وذكر الجنرال أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت اليوم ست طائرات مسيرة أوكرانية إحداها فوق جزيرة زمييني في البحر الأسود والأخرى في أجواء مقاطعة خاركوف.

كما أعلن كوناشينكوف عن اعتراض القوات الروسية صاروخا باليستيا أوكرانيّا من طراز "توتشكا أو"وثلاث مقذوفات "سميرتش" في مقاطعة خاركوف.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 165 طائرة و125 مروحية و864 طائرة مسيرة و304 منظومات صاروخية للدفاع الجوي و3067 دبابة ومدرعة و372 راجمة صواريخ و1514 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2913 مركبة عسكرية خاصة.

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