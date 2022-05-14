تنظيم مرتبط بـ"داعش"الارهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم في مصر

أعلنت جماعة موالية لتنظيم "داعش" الارهابي، اليوم السبت، مسؤوليتها عن هجوم أودى بحياة ما لا يقل عن 5 من عناصر الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

وتبنت الجماعة هجوم الأربعاء في بيان نشر على وكالة "أعماق" التابعة له

ولم يتسن التحقق من صحة البيان ولكن تم نشره على تطبيق المراسلة "تليغرام"، كما كان الحال مع مزاعم مماثلة في الماضي.

وشمل الهجوم قيام المسلحين بنصب كمين لعناصر نقطة تابعة لقوات حرس الحدود إلى الغرب من مدينة رفح القريبة من قطاع غزة.

وقال الجيش المصري إن ما لا يقل عن خمسة من عناصره، بينهم ضابط، قتلوا في الهجوم، وأضاف أن سبعة من المسلحين لقوا مصرعهم أيضا.

ويوم السبت الماضي، قتل ما لا يقل عن 11 من عناصر الجيش المصري، في واحدة من أعنف الهجمات على قوات الأمن المصرية في السنوات الأخيرة، وتبنى فرع "داعش" المسؤولية عن هجوم السبت أيضا. ووقع الهجوم في بلدة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية إلى شرق قناة السويس.