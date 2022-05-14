انتخاب "محمد بن زايد" رئيساً لدولة الإمارات

أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإجماع، خلفاً لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المجلس عقد اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأوضحت الوكالة أن "الاجتماع حضره كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي وحكام الإمارات الأخرى".