"الناتو": عملية انضمام فنلندا للحلف ستكون سلسة وسريعة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، ان قرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الحلف مرحب به، مشيرا إلى أن العملية ستكون "سلسة وسريعة".

وقال ستولتنبرغ في تصريحات صحفية ان "هذا قرار سيادي من قبل فنلندا، يحترمه الناتو بشكل كامل، إذا قررت فنلندا تقديم طلب الانضمام فسيتم الترحيب بها بحرارة في "الناتو".

ويذكر ان الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، اعلنا اليوم، عن دعمهما فكرة الانضمام إلى "الناتو".

فيما حذرت الخارجية الروسية من أن "انضمام هلسنكي إلى "الناتو" سيلحق أضرارا شديدة بالعلاقات الثنائية بين روسيا وفنلندا والجهود الرامية إلى دعم الاستقرار والأمن في شمال أوروبا".