بوتين: العقوبات على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية، مشددا على أن روسيا تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية التي فرضت عليها.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الخميس حول المسائل الاقتصادية، حيث قال، إن اللوم في العواقب العالمية للعقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك المجاعة المحتملة في عدد من دول العالم، يقع على عاتق الدول الغربية المستعدة للتضحية ببقية العالم من أجل الهيمنة.

ولفت الرئيس الروسي الانتباه إلى حقيقة أن عددا من الدول تواجه بالفعل خطر المجاعة، وفي حال استمرت العقوبات على روسيا فإن عواقب صعبة قد تظهر في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن روسيا تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية التي فرضت عليها.

وأضاف، أن العقوبات الغربية ضد روسيا أضرت باقتصادات الدول التي فرضتها، كما أنها أثارت أزمة عالمية، وقال إن "هذه العقوبات تثير أزمة عالمية إلى حد كبير. وواضعيها (الدول التي فرضت العقوبات) مسترشدون بطموحات سياسية قصيرة النظر، و"بالروسافوبيا" (العداء والرهاب ضد روسيا) قد أضروا إلى حد كبير بمصالحهم الوطنية واقتصاداتهم ورفاهية مواطنيهم".

وأعرب الرئيس الروسي عن اعتقاده في أن مواصلة سياسة "هوس العقوبات" تجاه روسيا ستؤدي إلى عواقب صعبة ومعقدة لمواطني الاتحاد الأوروبي والدول الأفقر في العالم، وقال: "من الواضح وانطلاقا من القوانين الاقتصادية الموضوعية فإن استمرار هوس العقوبات سيؤدي حتما إلى أكثر العواقب تعقيدا وصعوبة للاتحاد الأوروبي ومواطنيه وكذلك بالنسبة لأفقر الدول (في العالم)".