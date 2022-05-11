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طهران تكشف مفاجأة تخص اتفاق "البرنامج النووي"


كشف مصدر دبلوماسي إيراني مشارك في مفاوضات فيينا، عن التوافق على جميع جوانب الاتفاق المرتقب حول البرنامج النووي الإيراني بنسبة 90%.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن المصدر قوله: "نحن نتحدث بشكل رئيسي عن الاتفاقات الشفوية، التي لم تصبح بعد وثيقة مكتوبة".

وفي وقت سابق، أعلن الممثل الرسمي لوزارة خارجية ايران، سعيد خطيب زاده، عن وصول المبعوث الأوروبي إنريكي مورا، نائب رئيس خدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى طهران. وذكر أن الدبلوماسي الإسباني سيلتقي مع نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الإيراني في مباحثات فيينا علي باقري كاني. وغرد مورا قبل سفره إلى طهران أنه "ينوي مواصلة العمل مع الجانب الإيراني لسد الثغرات المتبقية".

بدوره، وصف خطيب زاده زيارته بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح". وشدد على أن "الاتصالات مع منسق الاتحاد الأوروبي ستضيف التفاصيل الدقيقة الضرورية، بالنظر إلى أن إيران والولايات المتحدة تتبادلان الرسائل عبر الاتحاد الأوروبي".

وتم تعليق المفاوضات في فيينا بين وفود إيران والوسطاء الدوليين "الخمسة" (روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين وفرنسا) للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في 11 مارس. وطالبت طهران باستبعاد "الحرس الثوري الإسلامي" من قائمة العقوبات الأمريكية وقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

 

وفي 7 مايو، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه يجري النظر في خيار إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات الأمريكية، لكن "فيلق القدس" الخاص التابعة للحرس الثوري الإسلامي سيبقى على قائمة المنظمات الإرهابية.

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