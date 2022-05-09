الصفحة الدولية

موسكو: لن نقف مكتوفي الايدي في حال انضمام فنلندا لـ"الناتو"


أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الاثنين" أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا انضمت فنلندا لحلف "الناتو".

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن غروشكو قوله: "كيف يمكن للسويد وفنلندا، اللتين كانتا تعتبران أساسيتين من وجهة نظر الأمن الأوروبي، أن تقررا الآن الانتقال إلى محيط الناتو والوقوف في خط المواجهة".

واضاف: "في حال انضمام فنلندا إلى الحلف فسيحاولون إقناعها بنشر قوات كبيرة على أراضيها بذريعة حمايتها".

واشار غروشكو الى أن "هناك نقاشاً في الناتو حول نشر تعزيزات عسكرية إضافية في دول البلطيق".

وتابع قائلا: "من الواضح أنه من وجهة النظر الأمنية، لن نقف مكتوفي اليدين، بل ستتخذ قواتنا المسلحة جميع الإجراءات الضرورية المطلوبة للدفاع عن مصالحها المشروعة".

وكانت موسكو لوحت في السابق باتخاذ المزيد من الإجراءات في بحر البلطيق من أجل تعزيز دفاعاتها في حال توسع الحلف، الذي يثير منذ أشهر عدة ريبتها، لاسيما بعد أن أكد الأمين العام ينس ستولتنبرغ أن الناتو مستعد "لتعزيز وجوده" في بحر البلطيق ومحيط السويد لحماية هذا البلد في حال ترشحه لعضوية الحلف إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد تخفيه 9 اشهر.. نائب تونسي معارض يسلم نفسه للقضاء العسكري
وارسو.. تعرض سفير روسيا للرش بمادة حمراء من قبل ناشطين
موسكو: لن نقف مكتوفي الايدي في حال انضمام فنلندا لـ"الناتو"
بوتن في يوم النصر: الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا
إصابة حاكمة نيويورك بفيروس كورونا
في "30 دقيقة".. روسيا تهدد بتدمير دول الناتو
موسكو تكشف مستجدات جديدة تخص "حرب أوكرانيا"
حالات انتحار غامضة على متن حاملة "جورج واشنطن"
الرئيس الروسي يحذر الغرب عبر "يوم القيامة"
الصين: توسع حلف الناتو لن يساعد في حل النزاعات وسيؤدي إلى كارثة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك