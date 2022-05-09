موسكو: لن نقف مكتوفي الايدي في حال انضمام فنلندا لـ"الناتو"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الاثنين" أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا انضمت فنلندا لحلف "الناتو".

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن غروشكو قوله: "كيف يمكن للسويد وفنلندا، اللتين كانتا تعتبران أساسيتين من وجهة نظر الأمن الأوروبي، أن تقررا الآن الانتقال إلى محيط الناتو والوقوف في خط المواجهة".

واضاف: "في حال انضمام فنلندا إلى الحلف فسيحاولون إقناعها بنشر قوات كبيرة على أراضيها بذريعة حمايتها".

واشار غروشكو الى أن "هناك نقاشاً في الناتو حول نشر تعزيزات عسكرية إضافية في دول البلطيق".

وتابع قائلا: "من الواضح أنه من وجهة النظر الأمنية، لن نقف مكتوفي اليدين، بل ستتخذ قواتنا المسلحة جميع الإجراءات الضرورية المطلوبة للدفاع عن مصالحها المشروعة".

وكانت موسكو لوحت في السابق باتخاذ المزيد من الإجراءات في بحر البلطيق من أجل تعزيز دفاعاتها في حال توسع الحلف، الذي يثير منذ أشهر عدة ريبتها، لاسيما بعد أن أكد الأمين العام ينس ستولتنبرغ أن الناتو مستعد "لتعزيز وجوده" في بحر البلطيق ومحيط السويد لحماية هذا البلد في حال ترشحه لعضوية الحلف إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.