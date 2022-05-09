الصفحة الدولية

بوتن في يوم النصر: الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا


قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خلال الاحتفال بعيد النصر اليوم الاثنين، إن الغرب كان يستعد لغزو الأراضي الروسية وأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" كان يثير تهديدات على الحدود الروسية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "كانت ضرورية وفي الوقت الملائم وكانت القرار الصحيح الوحيد".

وذكر فلاديمير بوتن، في خطابه خلال العرض العسكري بعيد النصر، حيث خيمت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على المشهد "أنتم تحاربون من أجل مواطنينا في دونباس ومن أجل أمن روسيا"، مضيفا "واجبنا هو حماية ذكرى من حاربوا النازية حتى لا يتكرر ذلك".

وتحدث بوتين خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتابع الرئيس الروسي قائلا "مواجهتنا اليوم هي مواجهة مع النازيين الجدد الذين راهنت عليهم الولايات المتحدة.. أنتم تقاتلون من أجل الوطن ومستقبله حتى لا ينتصر النازيون الجدد"، مبينا أن "الولايات المتحدة منعت قدماء محاربيها من المشاركة في احتفالات روسيا بعيد النصر".

وقال بوتن، في خطابه الذي كان يترقبه الروس داخليا والعالم الخارجي، الغرب لم يرد الإنصات إلى روسيا وكانت لديه خطط أخرى، وأضاف موضحا "أن الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا".

وتابع الرئيس الروسي قائلا "موت كل جندي وضابط مؤلم لنا.. ستبذل الدولة قصارى جهدها لرعاية عائلاتهم".

واختتم حديثه بصيحة قوية للجنود المحتشدين "من أجل روسيا، من أجل النصر".

وشارك أكثر من 11 ألف عسكري في العرض الضخم في وسط موسكو، وعرض أحدث أسلحته ومنتجاته الحربية، بما فيها أسلحة من المنظومة الباليستية "آرس آرس 24"

ونظام اسكندر قصير المدى، بالإضافة إلى 77 طائرة ومروحية من الجيل الخامس شاركت في العرض الجوي.

يشار إلى أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم ويبلغ تعداد جنوده في الخدمة 850 ألف جندي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتن في يوم النصر: الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا
إصابة حاكمة نيويورك بفيروس كورونا
في "30 دقيقة".. روسيا تهدد بتدمير دول الناتو
موسكو تكشف مستجدات جديدة تخص "حرب أوكرانيا"
حالات انتحار غامضة على متن حاملة "جورج واشنطن"
الرئيس الروسي يحذر الغرب عبر "يوم القيامة"
الصين: توسع حلف الناتو لن يساعد في حل النزاعات وسيؤدي إلى كارثة
الاتحاد الأوروبي يقترح إعفاء دول من حظر النفط الروسي
17 مصابا على الأقل بانفجار قوي وسط مدريد
قتلى وجرحى خلال اطلاق نار في هولندا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك