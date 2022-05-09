بوتن في يوم النصر: الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خلال الاحتفال بعيد النصر اليوم الاثنين، إن الغرب كان يستعد لغزو الأراضي الروسية وأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" كان يثير تهديدات على الحدود الروسية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "كانت ضرورية وفي الوقت الملائم وكانت القرار الصحيح الوحيد".

وذكر فلاديمير بوتن، في خطابه خلال العرض العسكري بعيد النصر، حيث خيمت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على المشهد "أنتم تحاربون من أجل مواطنينا في دونباس ومن أجل أمن روسيا"، مضيفا "واجبنا هو حماية ذكرى من حاربوا النازية حتى لا يتكرر ذلك".

وتحدث بوتين خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتابع الرئيس الروسي قائلا "مواجهتنا اليوم هي مواجهة مع النازيين الجدد الذين راهنت عليهم الولايات المتحدة.. أنتم تقاتلون من أجل الوطن ومستقبله حتى لا ينتصر النازيون الجدد"، مبينا أن "الولايات المتحدة منعت قدماء محاربيها من المشاركة في احتفالات روسيا بعيد النصر".

وقال بوتن، في خطابه الذي كان يترقبه الروس داخليا والعالم الخارجي، الغرب لم يرد الإنصات إلى روسيا وكانت لديه خطط أخرى، وأضاف موضحا "أن الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا".

وتابع الرئيس الروسي قائلا "موت كل جندي وضابط مؤلم لنا.. ستبذل الدولة قصارى جهدها لرعاية عائلاتهم".

واختتم حديثه بصيحة قوية للجنود المحتشدين "من أجل روسيا، من أجل النصر".

وشارك أكثر من 11 ألف عسكري في العرض الضخم في وسط موسكو، وعرض أحدث أسلحته ومنتجاته الحربية، بما فيها أسلحة من المنظومة الباليستية "آرس آرس 24"

ونظام اسكندر قصير المدى، بالإضافة إلى 77 طائرة ومروحية من الجيل الخامس شاركت في العرض الجوي.

يشار إلى أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم ويبلغ تعداد جنوده في الخدمة 850 ألف جندي.