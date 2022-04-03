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الاتحاد الاوروبي يهدد موسكو بعقوبات اشد


أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاحد، انه سيشدد عقوباته ضد موسكو، على خلفية اتهام السلطات الأوكرانية القوات الروسية بـ"ارتكاب فظائع" في بلدة بوتشا في مقاطعة كييف.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على حسابه في "تويتر"، عن صدمته إزاء لقطات نشرتها السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية أمس، محملا الجيش الروسي المسؤولية عن "ارتكاب فظائع" في بوتشا".

واضاف أن "الاتحاد الأوروبي يساعد حكومة أوكرانيا ومنظمات غير حكومية في "جمع أدلة لازمة للجوء إلى محاكم دولية" على خلفية الحادث المزعوم".

وتابع ميشيل: "المزيد من العقوبات والدعم من قبل الاتحاد الأوروبي قادم".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية نالينا بيربوك عبر "تويتر" أن "اللقطات من بوتشا "لا تحتمل"، مضيفة: "ينبغي محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب هذه، وسنشدد عقوباتنا ضد روسيا وسنقدم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا في المجال الدفاعي".

من جانبها، ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس في "تويتر" أن "المملكة المتحدة تعمل مع دول أخرى على جمع أدلة ودعم تحقيق خاص بجرائم الحرب في الحادث المزعوم من قبل المحكمة الجنائية الدولية"

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