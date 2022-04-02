روسيا تعلن تدمير قدرات أوكرانيا بشكل شبه كامل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية
وقال بيسكوف بحسب قناة "بيلاروس-1" التلفزيونية: "تجري عملية نزع السلاح على قدم وساق وقد دمرت القدرات العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية بشكل شبه كامل خلال العملية الخاصة".
وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.
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