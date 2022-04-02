رئيسة وزراء فنلندا: سنحسم مسألة عضويتنا في الناتو قريبا

قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين إن على بلادها اتخاذ قرار بشأن عضوية الناتو "خلال هذا الربيع"، بعد أن أجرت الحكومة والبرلمان تقييما لإيجابيات وسلبيات الانضمام إلى الحلف العسكري.

وأوضحت مارين اليوم السبت أن "الانضمام (إلى الناتو) أو عدم الانضمام هما اختياران لهما عواقب. نحن بحاجة إلى تقييم كل من الآثار قصيرة المدى وطويلة الأجل. في الوقت نفسه، يجب أن نراعي هدفنا: ضمان أمن فنلندا والفنلنديين في جميع المواقف ".

وأضافت مارين أن علاقة فنلندا مع روسيا المجاورة "قد تغيرت بشكل لا رجعة فيه" بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، و"سيستغرق الأمر الكثير من الوقت والعمل لاستعادة الثقة".

يذكر أن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، قال في وقت سابق إن تقدم بلاده بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تفاقم الوضع في أوروبا.