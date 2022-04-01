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روسيا تعلن تدمير 6 منشآت عسكرية أوكرانية وإسقاط مروحية و8 مسيرات


أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي، 52 منشأة عسكرية أوكرانية.

وقال كوناشينكوف في بيان ان "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة وتدمير بطارية مدفعية واحدة".

وبحسب البيان، "تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" و8 طائرات مسيرة من بينهم 2 من طراز "بيرقدار-تي بي2"، وتدمير خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية ل‍أوكرانيا ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة".

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