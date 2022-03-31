الصفحة الدولية

بايدن "يأمر" بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي


أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بسحب مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس بايدن أمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر لخفض الأسعار".

وأضاف إن "بايدن سيدعو الكونجرس إلى تمرير خطته لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة البديلة عن النفط من أجل تقليل الاعتماد عليه".

وفور هذه الإعلان هبطت أسعار النفط بنسبة تتجاوز الـ 5%، وبلغ سعر البرميل من خام برنت 107.65 دولار

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بايدن "يأمر" بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي
موسكو تدرج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء
طهران تتهم واشنطن بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي الإيراني
انتحار مسؤول مصري
بعد تحسن العلاقات بينهما قرار من النيابة العامة التركية بشأن المتهمين بقتل "خاشقجي"
قراءة في مشهد الحرب الروسية بتاريخ 2022/3/27 
الانتخابات الفرنسية..ماهي القصة ولماذ هي مهمة ؟!
رئيس دونيتسك الشعبية لا يستبعد النظر في إمكانية انضمام دونيتسك إلى روسيا بعد اكتمال تحريرها
‏عاجل || وزارة الدفاع الروسية:"الجيش الأوكراني لم يعد يمتلك قوة جوية".
كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا قدمت مقترحات مكتوبة تتضمن التخلي عن سعيها لإرجاع القرم وسيفاستوبول عبر الطرق العسكرية.
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 80
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك