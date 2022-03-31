موسكو تدرج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها تعمل على أدراج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء ردا على العقوبات المفروضة عليها.

و نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة أن "روسيا أدرجت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء، وذلك ردا على العقوبات الغربية على شخصيات روسية".

وأكدت الخارجية الروسية في بيان، أن "سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود"، مشيرة إلى أن "بروكسل، منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي، تفرض قيود أحادية الجانب "بشكل جماعي وتعسفي" على شركات ومواطنين روس".

وحملت الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن "تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية" من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام، مشيرا إلى أن "بروكسل تحاول إلقاء اللوم على موسكو في "الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي".

و شددت الوزارة على أن "تصرفات الاتحاد الأوروبي المذكورة تمثل "جزء من نهج الغرب الجماعي الرامي إلى ردع روسيا وإخضاع تطورها لخدمة استئناف هيمنته المطلقة في العالم ومنع بلدنا من ضمان أمنه وحماية مصالحه القومية ورفض حقه في تحديد أجندة مستقلة وبناءة على الصعيد الدولي".

وأوضحت أن "هذه القيود تشمل "كبار قادة الاتحاد الأوروبي"، بمن فيهم عدد من المفوضية وقادة الهياكل العسكرية للاتحاد، وأغلبية نواب البرلمان الأوروبي الذين "يروجون للسياسات المعادية ل‍روسيا".

كما، لفتت الوزارة إلى أن "القائمة السوداء" الروسية تضم أيضا أسماء مسؤولين كبار، منهم ممثلون عن حكومات وبرلمانات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشخصيات عامة وموظفين في وسائل الإعلام "يتحملون المسؤولية الشخصية عن تقديم العقوبات غير القانونية ضد روسيا وتأجيج المشاعر المعادية ل‍روسيا وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الناطقين باللغة الروسية".

وشددت على أنها "أبلغت ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو بإجرائها الجديد برسالة شفهية، محذرة من أن "أي خطوات عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي وأعضائه ستجلب ردا صارما من الآن فصاعدا".

ولم تكشف الوزارة أسماء المسؤولين الأوروبيين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء.