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كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا قدمت مقترحات مكتوبة تتضمن التخلي عن سعيها لإرجاع القرم وسيفاستوبول عبر الطرق العسكرية.
وكالة انباء براثا
63
2022-03-29
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كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا قدمت مقترحات مكتوبة تتضمن التخلي عن سعيها لإرجاع القرم وسيفاستوبول عبر الطرق العسكرية.
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