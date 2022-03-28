بايدن يقترح تخصيص 6,9 مليارات دولار لمواجهة روسيا

خصّصت الولايات المتحدة 6,9 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي ولدعم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن اليوم.
ويعد التمويل الأخير ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي وستستخدم “لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأميركية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي”، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
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