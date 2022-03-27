كييف.. تخوف من حل روسي على الطريقة الكورية في أوكرانيا

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا قد ترغب في ترتيب انفصال على الطريقة الكورية في أوكرانيا.

وقال رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف على "فيسبوك": "بعد الفشل في الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة الأوكرانية، يغيّر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين توجهه العملاني"، مركّزاً على "جنوب وشرق" البلاد.

وأضاف "هناك أسباب للاعتقاد بأنه يمكن أن يفرض خطاً فاصلاً بين المناطق المحتلة وغير المحتلة في بلادنا، في محاولة لإنشاء (نموذج) كوريا الجنوبية والشمالية في أوكرانيا".

فيما رأى بودانوف أن الروس "سيحاولون إقامة نوع من الدولة البديلة من الدولة الأوكرانية المستقلة".