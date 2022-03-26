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مزارع كثيرة في إيطاليا مهددة بالإغلاق بسبب الأزمة الأوكرانية


حذر الاتحاد الوطني الإيطالي للمزارعين Coldiretti من أن نحو 100 ألف مؤسسة إنتاجية زراعية في البلاد مهددة بالإغلاق بسبب تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

وقال الاتحاد في تقرير حديث له إن حوالي 11% من الشركات الزراعية قد توقفت عن العمل، فيما تشهد 30% من المزارع خسائر بسبب محدودية الإمدادات من روسيا وأوكرانيا.

ويقول المزارعون إن منتجي الحبوب، من القمح إلى الذرة، هم الأكثر تضررا جراء الوضع الحالي.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه بسبب العقوبات ضد روسيا والوضع في أوكرانيا، تبقى أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية في الولايات المتحدة أيضا مرشحة للارتفاع.

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