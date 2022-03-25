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موسكو: لا تقدم في المفاوضات مع كييف


أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدماً حول النقاط الرئيسية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي للصحافيين قوله: "فيما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى، ولكن بالنسبة إلى النقاط الرئيسية فإنها في الحقيقة تراوح مكانها".

واضاف ان "المفاوضات مستمرة طوال الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة عبر رابط فيديو، وستستمر غداً".

 

وأكد ميدينسكي أن "روسيا تسعى إلى صفقة شاملة في المحادثات مع أوكرانيا تغطي كافة القضايا، مضيفاً أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بغير ذلك".

في سياق متصل، قال ميدينسكي إن "موسكو تعتقد أن كييف تحاول إطالة أمد المفاوضات".

 

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