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هجوم واسع بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة يستهدف الاراضي السعودية


أظهرت مواقع رصد الملاحة الجوية توقف حركة الطيران من وإلى مطاري جدة وأبها بالتزامن مع إعلان السعودية عن تعرضها لهجوم واسع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وتداول ناشطون سعوديون مشاهد تظهر تصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان من منشآت سعودية اثر هجوم واسع بصواريخ باليستية ومسيرات يمنية داخل الأراضي السعودية.

وتشن القوات اليمنية، من فجر اليوم الجمعة عملية عسكرية ردا على الحصار والعدوان المستمرمن قبل التحالف اللأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني.

واعترفت وسائل اعلام سعودية، باشتعال حريق في محطة توزيع الكهرباء بصامطة السعودية.

وأفاد مواطنون سعوديون في تويتر، اليوم الجمعة، عن سماع دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة داخل الأراضي السعودية.

وأكد المواطنون، ان الإنفجارات كانت بسبب طائرات مسيرات مفخخة وصواريخ باليستية انطلقت من الأراضي اليمنية.

هذا وزعمت وسائل إعلام التحالف، اعتراضها عدد كبير من الطائرات المسيرة والمفخخة والتي انطلقت من الأراضي اليمنية في اوقات متفرقة ابتداءً من فجر اليوم الجمعة، كانت تستهدف المنطقة الجنوبية.

فيما، زعمت وسائل إعلام سعودية، قبل قليل، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه مدينة جيزان.

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