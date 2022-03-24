بيلاروسيا تطرد 12 جاسوسا أوكرانيا من اراضيها

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده طردت 12 جاسوسا عملوا كدبلوماسيين أوكرانيين في بيلاروس.

وأضاف لوكاشينكو، أن مجموعة كاملة من أوكرانيا، 12 شخصا، مارست التجسس في بيلاروس لذلك تم طردهم جميعا. وجميعهم نشطوا تحت غطاء العمل الدبلوماسي.

وأعلن جهاز المخابرات البيلاروسي، أنه قام بتصفية مجموعة تجسس أوكرانية، كانت تعمل في البلاد تحت غطاء دبلوماسي.

ونوه البيان، بأن أكثر من عشرين شخصا عملوا في البعثة الدبلوماسية لأوكرانيا، وكان نصفهم على الأقل موظفين محترفين في إدارة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز يوم أمس الأربعاء، إن بلاده قررت بعد ذلك خفض عدد الدبلوماسيين الأوكرانيين على أراضيها إلى خمسة أشخاص.