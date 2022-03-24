’الناتو’ يحذر موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية ويوجه رسالة لبكين

اتفق قادة دول حلف شمال الأطلسي خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، فيما حذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية في حربها بالمدن الاوكرانية.

وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الأعضاء في الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل "ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا والدفاع عن أمن جميع الحلفاء".

كما اتفقوا على "تشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحذروا الصين من دعم الحرب التي تشنها روسيا".