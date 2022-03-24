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الخارجية الامريكية: روسيا ستدفع ثمناً باهظاً لو استخدمت الأسلحة الكيمياوية


أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن واشنطن لديها "تخوّف" من استخدام روسيا للأسلحة الكيمياوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كريستيان جيمز، ان "واشنطن لديها "تخوّف" من "استخدام روسيا للأسلحة الكيمياوية" في أوكرانيا، مضيفاً أن "روسيا لديها تاريخ كبير في استخدام الأسلحة الكيمياوية".

واضاف أن "روسيا ستدفع ثمناً باهظاً لو استخدمت الأسلحة الكيمياوية" في القتال الدائر في أوكرانيا".

في سياق آخر، قال المتحدث إن "واشنطن لن تطلب من الأوروبيين وقف استيراد النفط الروسي، كما فعلت هي".

وصرح مستشار الرئيس الامريكي للأمن القومي جيك سوليفان للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهها إلى بروكسل: "ما نود سماعه (من جانب حلفاء واشنطن) هو أن هذا الحزم المشترك (تجاه موسكو) الذي شهدناه خلال الشهر الفائت سيستمر ما دام ذلك ضرورياً".

 

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الخارجية الامريكية: روسيا ستدفع ثمناً باهظاً لو استخدمت الأسلحة الكيمياوية
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