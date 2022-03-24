تصعيد جديد بأزمة أوكرانيا.. الناتو ينشر مجموعات قتالية

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، امس الأربعاء، عزمه نشر أربع مجموعات قتالية جديدة في دول شرق أوروبا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "سيقرر قادة الناتو في قمتهم الخميس تعزيز الموقف الدفاعي بأربع مجموعات قتالية جديدة في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، ليرتفع عدد مجموعات القتال المنتشرة إلى ثماني مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود"، حسبما نقلت "فرانس برس"

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد ستولتنبرغ أن قوات الحلف في حالة الجاهزية الكاملة، مضيفا أن "الناتو" يعمل على تعزيز الأمن في الدول الأعضاء.

وشدد أمين عام الحلف على أن "الناتو" لن يتسامح مع أي هجوم يستهدف سيادة الدول وسلامتها، مؤكدا مواصلة الحلف تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن التحالف العسكري المؤلف من 30 دولة، بصدد تغيير وضعيته الأمنية في أوروبا بشكل جذري في المستقبل، ردا على الحرب الروسية ب‍أوكرانيا.

ونشرت 10 دول كبرى في "الناتو"، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، المزيد من القوات والسفن الحربية والمقاتلات في الجناح الشرقي ووضعت المزيد على أهبة الاستعداد.