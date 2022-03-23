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طهران: الاتفاق النووي بات اقرب من اي وقت مضى


أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاربعاء، أن بلاده باتت أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد اللهيان قوله في تصريحات صحفية من دمشق: "نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق وصيغة نهائية للاتفاق".

وأضاف: "إذا تعاملت أميركا بواقعية، فنحن على استعداد لكي نعلن عن الاتفاق بحضور الوزراء الأعضاء في الاتفاق النووي".

أتى هذا الموقف بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء الإثنين أن "الاتفاق على العودة إلى الاتفاق الموقع عام 2015، ليس وشيكا ولا مؤكدا، موضحا أن بلاده تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة، أو ما يعرف بالاتفاق النووي".

يشار إلى أن المفاوضات التي انطلقت في نيسان الماضي في العاصمة النمساوية، بلغت مراحلها الأخيرة، بعد أشهر طويلة من الجلسات الماراتونية التي شاركت فيها كل من الأطراف المتبقية في الاتفاق(ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين) مع مشاركة غير مباشرة من قبل ممثلي أميركا، إلا أن بعض النقاط القليلة لا تزال عالقة لعل أبرزها العقوبات.

 

 

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