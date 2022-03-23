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السعودية تمنع بث ونقل الصلوات عبر وسائل الاعلام في رمضان


اعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن قرار منع بث ونقل الصلوات عبر وسائل الإعلام وعدم استخدام كاميرات المساجد لتصوير الإمام والمصلين خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية السعودية في بيان، انه "تقرر عدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها".

واضافت ان "ذلك يأتي ذلك ضمن مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك، والتأكيد على الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنسوبي المساجد في كافة مناطق المملكة لما يخدم المصلين، تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ".

وشددت الوزارة "على جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن".

وشملت التوجيهات "التأكيد على التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوات على جوامع الدعاء".

وأكدت الوزارة على "أهمية تذكير أئمة المساجد بقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة، لاسيما ما يتصل بأحكام الصيام وآدابه، وفضائل الشهر الكريم، والأحكام المتعلقة به، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع في الاعتقاد والسلوك، وما يقوي اللحمة الوطنية".

وهذا هو أول شهر رمضان يقضيه المسلمون في السعودية دون قيود وإجراءات احترازية سرت على مدى عامين بشكل متفاوت بسبب جائحة كورونا.

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