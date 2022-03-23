روسيا تتخذ قراراً جديداً بشأن بيع الغاز والنفط

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، بيع الغاز والنفط الروسي بالعملة الوطنية "الروبل" فقط.

وأوضح بوتين أن روسيا "قررت استخدام الروبل في المعاملات التجارية مع الدول غير الصديقة".

وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا"، مؤكدا التزام موسكو "بعقود توريد إمدادات الغاز".

وأوضح أن "التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع"، لافتا إلى أن "الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية".