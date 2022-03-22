خلال يوم واحد.. الطيران الروسي يدمر 137 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف في بيانه اليومي، إن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات.

وأضاف كوناشينكوف ، أنه تم تدمير 8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.