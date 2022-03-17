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بعد أن وصف بوتين بـ"مجرم حرب".. روسيا ترد على تصريحات بايدن الأخيرة


عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، عن اعتقاده بأن تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وصف نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بـ "مجرم حرب" ليس مقبولا.

وكتب سلوتسكي في صفحته على "التلغرام"، : "أدلى بايدن من جديد بتصريح غير مقبول على الإطلاق بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بـ "مجرم حرب". نحن، لسوء الحظ، نسمع هذه التصريحات الفظة من واشنطن ليست للمرة الأولى. لكن كلمات بايدن تجديفية بشكل خاص في الوقت الحالي - على خلفية الهجوم (الأوكراني) الصاروخي الأخير على دونيتسك، الذي أودى بحياة أكثر من 20 شخصا، من بينهم أطفال. مجرمو الحرب هم من أعطى مثل هذه الأوامر ومن يسترها!".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الصحفيين، أمس الأربعاء أنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب". وردا على ذلك قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هذه التصريحات لبايدن ليست مقبولة وهي بلاغة لا مبرر لها.

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