روسيا بشأن قرار محكمة العدل الدولية: لن نأخذه بعين الاعتبار

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن تكون روسيا وأوكرانيا اقتربتا من توقيع اتفاق، فيما بين أن العمل على ذلك لا يزال مستمرا.

وتعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال بيسكوف في تصريح صحفي، إن "روسيا لا يمكنها أن تتفق مع هذا القرار ولن تأخذه بعين الاعتبار في العملية العسكرية".

واضاف: "لن نأخذ هذا القرار في الاعتبار. لدى المحكمة الدولية مفهوم مثل موافقة الأطراف. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق هنا. في هذه الحالة، هذا شيء لا يمكننا أخذه في الاعتبار ".

ودعت محكمة العدل الدولية بطلب من كييف، أمس الأربعاء، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقبل يومين أعلنت المحكمة أنها ستنظر في الدعوى، التي رفعتها كييف ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.